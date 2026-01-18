Parma, Djuric sul suo futuro: "Io sto bene qui, le voci di mercato non mi toccano"

Impegnato tra le mura amiche contro il Genoa, il Parma chiude il match della 21^ giornata con un pareggio per 0-0. I gialloblù sono cresciuti alla distanza, ma sotto porta hanno palesato i soliti problemi che li stanno accompagnando ormai da inizio stagione. Tra i giocatori mandati in campo da Cuesta nella ripresa per cercare il gol da 3 punti c'è anche Milan Djuric, attaccante poi intervenuto in conferenza stampa.

Tra gli argomenti trattati, oltre a quelli legati strettamente alla sfida contro i rossoblù di De Rossi, figura anche il suo futuro. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato di un suo possibile ritorno al Cesena. L'attaccante, però, in questo senso non usa giri di parole: "Io sto bene qui sinceramente. Ovviamente tutti vogliono giocare più minuti possibile, ma bisogna essere consapevoli e guardare in faccia alla realtà. Io sono disponibile anche per giocare un solo minuto. Io sento la fiducia della società e del mister. Le voci di mercato non mi toccano, a meno che la società non sia diretta con me, ma non è questo il caso. Io aspetto la mia occasione e sostengo i miei compagni".