Ufficiale Djuric lascia il Parma e torna alla Cremonese: "Sono emozionato"

Milan Djuric è un nuovo giocatore della Cremonese. Il suo trasferimento in Lombardia era ormai nell'aria da diversi giorni, ma adesso è diventato anche ufficiale, con i comunicati di entrambi i club. Questo l'annuncio dei grigiorossi: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Parma Calcio 1913 i diritti alle prestazioni sportive di Milan Djuric. Nato a Tuzla (Bosnia-Erzegovina) il 22 maggio del 1990, si forma calcisticamente in Italia tra Pesaro e Cesena e proprio con i bianconeri fa il proprio debutto a soli 17 anni. Attaccante di grande esperienza, in oltre 19 anni di carriera ha raccolto più di 550 presenze tra i Professionisti e nelle ultime stagioni ha contribuito alla salvezza di Salernitana, Verona, Monza e Parma. Per lui si tratta di un ritorno all’ombra del Torrazzo: nel 2012-13 ha vestito la maglia grigiorossa nel campionato di Lega Pro, giocando 24 partite e mettendo a referto 4 gol e 3 assist. A livello internazionale ha segnato 7 gol in 15 partite con la Bosnia-Erzegovina. Bentornato in grigiorosso, Milan".

Il centravanti ha anche espresso con poche parole tutta la sua soddisfazione per la buona riuscita dell'affare: "Cari tifosi grigiorossi, sono emozionato di essere tornato qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere il nostro obiettivo. Dai Cremo!".

Di seguito invece la nota dei gialloblù: "Parma Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società US Cremonese per la cessione a titolo definitivo del calciatore Milan Djurić. Il Presidente Kyle J. Krause e tutto il Club ringraziano Milan per la professionalità e la dedizione dimostrate nella sua esperienza in maglia gialloblu e colgono l’occasione per augurargli le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera sportiva"