Colpo a sorpresa della Cremonese: preso Djuric dal Parma, il costo e i dettagli del contratto
Colpo a sorpresa della Cremonese che rinforza il proprio reparto d'attacco con un attaccante d'esperienza. Come riportato da Sky Sport infatti i grigiorossi si sono assicurati Milan Djuric dal Parma. Il centravanti bosniaco arriva a titolo definitivo, con la Cremonese che pagherà poco più di un milione di euro per prelevarlo dai rivali.
Djuric firmerà un contratto di un anno e mezzo con la sua nuova squadra, fino al 30 giugno 2027. Ricordiamo che il matrimonio con il Parma era a scadenza al 30 giugno 2026.
