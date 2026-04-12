Parma, Elphege: "Amo stadio e tifosi. Mi piace Eto'o, il mio nome per Bob Marley"

Il Parma strappa un buon punto in casa contro il Napoli, anche grazie allo zampino di Nesta Elphege. Alla prima da titolare in Serie A, l'attaccante del Parma serve l'assist del gol del vantaggio dei ducali, realizzato da Strefezza. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Prima volta dal primo minuto, ti sono serviti solo trenta secondi:

“Sono molto contento per il mio esordio dal primo con la squadra, anche per il mio primo assist a Gabriel. Ho un buon salto (ride, ndr)”.

Subito un buon rapporto con i tifosi:

“Amo lo stadio e i tifosi, sono molto felice ed è bellissimo”.

Chi è il tuo idolo?

“Quando ero piccolo mi piaceva molto Samuel Eto’o, il mio nome è per Bob Marley, ai miei genitori piaceva molto”.