Cuesta: "Orgoglioso del sacrificio, del carattere della volontà di dare tutto per il Parma"

Nel corso della conferenza stampa odierna dopo il pari casalingo contro il Napoli, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato di cosa lo rende più orgoglioso della sua squadra: "Il sacrificio, il carattere, la volontà di dar tutto nel rappresentare il Parma ogni minuto. Al di là di classifica, la squadra prova sempre ad esprimersi al massimo. La nostra ambizione è migliorare ancora molto, dobbiamo crescere per fruttare ancora meglio le nostre qualità. A volte è difficilie, affrontiamo squadre di altissimo livello che ci costringono a fare partite dove dobbiamo difendere in blocco basso, ma questo gruppo ha una grande qualità: far quello che è giusto quando è giusto. Ci piacerebbe avere il 70% di possesso, come tutti immagino, ma avere quel livello di attenzione, grinta è un valore importante per far punti".

Un giudizio su Elphege e Mikolajewski?

"Abbiamo chiesto a entrambi di essere loro stessi. Sappiamo che le caratteristiche di Elphege sono diverse da Pellegrino in alcune cose e abbiamo provato a sfruttarle. Lui è un ragazzo che si è fatto voler bene subito, ha lavorato e ha provato a fare le piccole cose che sono importanti, come imparare la lingua fin da subito. Ha mostrato la sua fame sia dentro che fuori dal campo. Quando hai quell'atteggiamento allora sei più pronto al momento opportuno. A volte può andar bene e altre no, ma di solito alla gente che ci tiene capitano cose buone. Anche Mikolajewski ha una mentalità simile, con quella fame e quell'agonismo che servono. È entrato in campo e ha aiutato la squadra dalla prima azione. Ne siamo contenti e speriamo che possano aiutarci ancora di più nelle prossime partite".

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