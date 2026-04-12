Problema centravanti per il Milan, il dato beffa: Mateta ha segnato il triplo di Fullkrug nel 2026

Jean-Philippe Mateta sta vivendo un 2026 decisamente prolifico e ha già realizzato tre volte i gol messi a segno da Niclas Fullkrug nello stesso periodo. Il dato, all'indomani della sonora sconfitta dei rossoneri contro l'Udinese in quel di San Siro, riapre inevitabilmente il dibattito sulla scelta del Milan durante lo scorso mercato invernale.

A gennaio il Diavolo aveva impostato una doppia operazione: da una parte l’arrivo di Fullkrug, in prestito con diritto di riscatto e quindi a condizioni molto favorevoli; dall’altra il tentativo concreto di portare in rossonero proprio Mateta. Le visite mediche, però, avevano evidenziato problemi al ginocchio del francese in forza al Crystal Palace, spingendo il club a fare un passo indietro e dirigersi solamente sul tedesco. Una decisione prudente, dettata in primis dalla necessità di evitare rischi su un investimento importante, ma che oggi viene inevitabilmente riletta alla luce del rendimento recente di entrambi.

I numeri? Mateta si è perso otto partite per un infortunio al ginocchio, ma poi ha subito lasciato il segno: doppietta contro il Newcastle quest'oggi e gol anche in Conference League contro la Fiorentina. Fullkrug, invece, ha trovato la rete una sola volta, in Serie A contro il Lecce, senza riuscire finora a incidere con continuità e ruolo da protagonista.