Salernitana, Cosmi: "Vittoria meritata, speriamo prima o poi diano rigore anche a noi"

Soddisfatto per il successo ottenuto a Trapani, il tecnico della Salernitana Serse Cosmi ha analizzato la prestazione dei suoi, evidenziando luci e ombre della gara. “Nel primo tempo siamo partiti bene, poi dopo il tiro di Lescano ci siamo spenti. Bravi loro, ma noi abbiamo meritato di andare sotto: Donnarumma ci ha salvato dal raddoppio. Il gran gol di Ferrari ci ha scosso. Abbiamo giocato meglio e meritavamo di vincerla. Il gol decisivo è arrivato solo al 93’, ma credo fosse giusto così. All'intervallo ho detto che avevamo toccato il fondo”. Il tecnico ha però sottolineato l’incostanza della squadra: “Non mi spiego i due volti della Salernitana. Non voglio pensare alle cose negative, ma a questa vittoria che arriva anche in un contesto penalizzante, senza tifosi al seguito”.

Sull’episodio del rigore concesso al Trapani: “Non l’ho visto bene, era difficile da decifrare. Ma dobbiamo essere più attenti: commettiamo errori e i rigori sono sempre contro. Chissà se ai playoff ne avremo qualcuno. Io però mi devo concentrare su ciò che non ha funzionato, tutto nasce da una punizione che non dovevamo concedere .Da quel momento siamo andati in difficoltà e abbiamo commesso tanti errori, ero arrabbiato perchè senza la parata di Donnarumma ci saremmo ritrovati sotto di due reti all'intervallo. Poi c'è stata una bella reazione e, con il rientro di altri calciatori importanti, proveremo a dire la nostra sia nelle ultime due gare, sia negli spareggi”. Spazio anche ai singoli: “Ferraris può dare tanto in fase offensiva, in settimana mi ha fatto pentire di non averlo impiegato prima. Ha il calcio nella testa, ha avuto tante chance per metterla dentro. Ho sbagliato a non considerarlo, è un ragazzo che merita. Felice per il gol di Ferrari e per Boncori, anche se qualcuno mi criticava per le scelte: non sono ‘rincoglionito’, quando un giocatore vale lo vedo. Prima del gol aveva già calciato nello specchio della porta, l'impatto è stato importante. Non dimentichiamo che Lescano è bomber da area di rigore e che rientreranno Achik e Molina”. Infine sulle condizioni della rosa: “Non avevamo Molina e Achik. Villa stava giocando bene, anche Longobardi è entrato positivamente. Spero che per Villa non sia nulla di grave, a mio avviso fino a quel momento stava facendo una signora partita".