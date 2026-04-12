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Serie C, vince il Trento, il Ravenna manda il Pontedea in D. Aggancio Arezzo in vetta

Serie C, vince il Trento, il Ravenna manda il Pontedea in D. Aggancio Arezzo in vettaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 19:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si chiudono le gare delle 17.30 della 36ª giornata di Serie C con verdetti pesanti nei Gironi A e B. Nel Girone A spicca l’impresa del Trento, che espugna il campo del Cittadella con un netto 3-0 nonostante l’inferiorità numerica già dal 7’. Una vittoria che consolida il quarto posto e certifica la forza della squadra anche nelle difficoltà. Cade invece l’AlbinoLeffe, travolto 3-0 dall’Ospitaletto Franciacorta: un ko pesante che complica la corsa playoff, con i seriani ora decimi e insidiati da diverse rivali.

Nel Girone B arriva un verdetto definitivo: il Pontedera retrocede in Serie D dopo 14 anni tra i professionisti. Decisiva la sconfitta contro il Ravenna, che condanna i toscani con due giornate d’anticipo. Festeggia invece l’Arezzo, che vince 2-0 il derby contro il Livorno e aggancia in vetta l’Ascoli, riaprendo completamente la corsa al primo posto. Chiude il quadro il largo successo della Vis Pesaro sul Carpi, un risultato che rafforza le ambizioni dei marchigiani in questo finale di stagione.

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE C
Già giocate
Atalanta U23-Monopoli 2-0
54' Misitano, 73' Cissé
Casertana-Audace Cerignola 4-1
2' e 8' Girelli (C), 18' Llano (C), 42' Butic (C), 61' D'Orazio (A)
Foggia-Siracusa 1-1
33' Arditi (S), 58' Tommasini (F)
Latina-Casarano 1-2
52' Grandolfo (C), 66' [rig.] Chiricò (C), 73' Lipani (L)
Team Altamura-Giugliano 1-1
45'+1 Grande (T), 89' Zammarini (G)
Trapani-Salernitana 1-2
23' [rig.] Celeghin (T), 48' Ferrari (S), 90'+6 Boncori (S)
Domenica 12 aprile
Ore 20.30 – Potenza-Sorrento
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80*, Catania 68*, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63*, Crotone 55*, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 44*, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 37*, Sorrento 37*, Picerno 36*, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Vicenza-Novara 3-1
9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)
Domenica 12 aprile
Cittadella-Trento 1-3
20' Dalmonte (T), 60' Giannotti (T), 76' Bunino (C), 90'+1 Pellegrini (T)
Ospitaletto Franciacorta-AlbinoLeffe 3-0
55' Nessi, 60' Guarneri, 82' Gobbi

Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85*, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 61*, Renate 57, Cittadella 56,* Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47*, Giana Erminio 46*, Novara 44*, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 45*, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*

N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B
Già giocate
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Forlì-Ascoli 0-3
37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese
Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0
61' Licina
Ternana-Perugia 2-2
41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)
Domenica 12 aprile
Arezzo-Livorno 2-0
5' Ionita, 83' Varela Djamanca
Pontedera-Ravenna 0-1
68' Da Pozzo
Vis Pesaro-Carpi 3-0
30' Giovannini, 70' e 79' Jallow

Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Ascoli 74, Arezzo 74*, Ravenna 40, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Pianese 46, Vis Pesaro 46, Ternana 45, Gubbio 44, Livorno 40, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20

Pontedera retrocesso in Serri D

N.B. - * una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

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