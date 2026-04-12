TMW De Rossi 30 e lode: l'importanza del tecnico nella risalita in classifica del Genoa

30 punti. La lode è una salvezza praticamente raggiunta. L'aritmetica ancora non c'è ma chiaramente la vittoria del Genoa contro il Sassuolo ha dato la spinta giusta alla squadra di Daniele De Rossi per ottenere l'obiettivo prefissato. Una vittoria di carattere ma anche di qualità, basta vedere come è arrivato il gol del vantaggio di Ekuban. Tre punti che rappresentano tanto nel cammino del Grifone che può festeggiare davanti ai 30mila del "Ferraris" un successo importante.

Che impatto nella nuova realtà

Inutile sottolineare come l'impatto della nuova guida tecnica abbia inciso nell'andamento di una squadra che sembrava avere poca fiducia per i risultati ottenuti. Dopo il successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, arrivato con Murgita e Criscito in panchina, il Grifone ha piano piano cambiato pelle trovando soprattutto con più scioltezza la via della conclusione in porta (nove reti realizzate nelle prime quattro gare esattamente contro le sei segnate nelle prime dieci giornate) e poi i punti che hanno permesso ai rossoblù di scalare la classifica.

30 punti per De Rossi

Vittorie negli scontri diretti (due con il Verona, contro il Cagliari e contro il Torino per esempio) e prestazioni importanti anche contro le big (tre punti conquistati contro la Roma e il Bologna oltre al pari di San Siro contro il Milan) che hanno portato fiducia e autostima oltre al +9 sul terzultimo posto a sei giornate dalla fine. Un risultato importante dopo una vittoria, come l'ha definita lo stesso De Rossi in conferenza, "gigantesca".