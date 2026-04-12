Padova, Breda: “ Bravi ad interpretare la partita nella maniera giusta”

Il Padova conquista tre punti vitali per la classifica, riuscendo finalmente a distanziarsi, seppur di misura, dalla temuta zona play-out. Una prestazione di carattere che ha visto i biancoscudati superare i toscani sia per volume di occasioni create sia per determinazione. A decidere il match è stato il cinismo del bomber Mattia Bortolussi, implacabile nel farsi trovare pronto sugli sviluppi di un calcio d'angolo e nel trasformare in oro un pallone vagante in area di rigore.

Queste le parole di mister Roberto Breda ai microfoni della sala stampa del Padova: “Oggi tante belle notizie, ho sensazioni positive. Bisognava vincere, era importante per la classifica e per la squadra che avevamo davanti. Era importante per il gruppo, per i valori che stiamo portando avanti e soprattutto per la curva. C'è una grande soddisfazione. Se posso dire, prima questo era uno dei più brutti stadi, ora con la nuova curva è uno dei più belli. Cambia tutto, c'è più pathos e l'acustica ora è decisamente migliore. Io ero venuto come avversario a Padova ancora quando si giocava all'Appiani, lì era altra cosa. Uno stadio all'Inglese, bello. Cosa diversa qui prima della curva, c'era bisogno di farla.”

Continua così poi il tecnico in riferimento al match disputato: “Bravi ad interpretare la partita nella maniera giusta, i ragazzi hanno fatto bene, avevamo voglia di tenerli lì e di ripartire. Abbiamo fatto qualche errore all'inizio, ma poi abbiamo preso le distanze e ci abbiamo creduto fino alla fine. In campo ora si sente la differenza, i tifosi ci hanno spinto e non segnare sotto la nuova curva sarebbe stato un peccato. Volevamo vincere in casa, era da un po' che non vincevamo. Martedì torniamo ad allenarci e preparare la gara di domenica.” Commenta poi successivamente lo stato di Filippo Sgarbi: “Ha avuto un affaticamento all'altra gamba, speriamo sia solo quello”