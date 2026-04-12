Conte: "Siamo partiti con l'obiettivo di tornare in Champions, ottimo lavoro se ci riusciamo"

Mister Antonio Conte, intervenuto in conferenza dopo il pareggio del Tardini col Parma (1-1), ha fatto un bilancio sulla stagione del suo Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro:

Ci sono più rimpianti o soddisfazione per la stagione?

"Penso che siamo partiti con l'obiettivo di tornare in Champions, è troppo importante per il club a livello economico. Noi stiamo pagando quella mancata qualificazione col blocco del mercato. Lo scudetto può sempre essere la ciliegina sulla torta, ma ci deve essere sempre equilibrio tra investimenti e risultato, senza dimenticare quali sono i veri obiettivi. Abbiamo già vinto la Supercoppa e se ci qualificassimo in Champions avremmo fatto un ottimo lavoro".

Conte ha poi proseguito così: "La Juve ci ha preso due punti, perché noi dobbiamo guardare la Champions. Il sogno continua, sapendo che non dipende da noi. Noi dobbiamo solo dare il massimo. Avessimo fatto una brutta prestazione... abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. A volte le rimonti e altre no".

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