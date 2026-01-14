Parma, Estevez: "La chiave è il sacrificio, questo gruppo sta dando tutto"

Il centrocampista del Parma Nahuel Estevez è intervenuto nel post partita della sfida contro il Napoli, pareggiata 0-0 al Maradona. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Che cosa avete trovato nelle ultime settimane, qual è la chiave di quest'ultimo periodo?

"Il sacrificio che fa la squadra, che fanno i ragazzi, non solo in queste partite ma in tutte. E' un gruppo che dà tutto, oggi c'erano tanti in campo che non giocavano da tempo, hanno fatto un grandissimo lavoro di sacrificio per la squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato anche bene, nel secondo tempo è normale abbassarsi, loro sono una squadra forte, abbiamo Rinaldi in porta che ha fatto una grande partita, siamo molto contenti".

Hai tatuato Messi sul polpaccio?

"Sì, mi manca Diego, lo devo fare. Mi piace Messi, è un esempio per tutto quello che ha fatto per l'Argentina, ci ha portati a vincere Mondiali e Copa America. Al di là della qualità che hanno che non è in discussione, mi piace quell'atteggiamento di voler sempre di più".

Dopo questo punto di oggi bisogna tatuarsi Maradona:

"Ci può stare (ride, ndr)".