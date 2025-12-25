Parma, Estevez ed Hernani in scadenza. Si lavora ai rinnovi di Delprato e Bernabé

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e siamo quasi giunti al giro di boa del campionato, per cui è lecito iniziare a prendere in considerazione le scadenze di contratto dei vari giocatori. In casa Parma sono quattro i calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2026: Guaita, Djuric, Hernani ed Estevez. Valutiamo dunque le situazioni di ciascuno in particolare, partendo da Vicente Guaita: a meno di grandi capovolgimenti, è molto probabile che tra sei mesi l’avventura del portiere spagnolo in maglia crociata avrà termine. Il suo arrivo è legato all’infortunio di Suzuki, motivo per cui a giugno Guaita con tutte le probabilità saluterà la terra ducale. Lo stesso vale per Milan Djuric, che anzi potrebbe lasciare Parma anche durante il mercato di gennaio: sono molte le voci di squadre interessate a lui, che potrebbe essere intenzionato a partire visto lo scarso minutaggio riservatogli da mister Carlos Cuesta.

Diversa la situazione degli ultimi due giocatori citati. Se da una parte Hernani sembrava sul piede d’addio già in estate, durante il corso della stagione ha saputo ritagliarsi un ruolo (seppur marginale) all’interno del Parma. È dunque improbabile una sua partenza a gennaio, ma altrettanto improbabile è una proposta di rinnovo da parte del club ducale: questi potrebbero essere dunque gli ultimi mesi di Hernani a Parma. Molti dubbi invece per quanto riguarda Nahuel Estevez, diventato un vero e proprio punto fermo del centrocampo crociato e questo potrebbe portare a un rinnovo di contratto. Tra l’altro, per i due centrocampisti, il contratto in essere prevede però una clausola di rinnovo al 2027 che potrebbe essere esercitata.

Passiamo poi ai giocatori in scadenza nel 2027, dove figurano due giocatori di spicco del roster gialloblu: ci riferiamo ad Adrian Bernabé e al capitano Enrico Delprato. Le voci di mercato sul centrocampista spagnolo sono molte, dunque non è da escludere una sua possibile partenza in estate. Questo però non significa che la società ducale non sia a lavoro per il suo rinnovo, così come per quello di Delprato. Vedremo dunque cosa succederà nei prossimi mesi, con le due colonne portanti del Parma al centro della questione rinnovo di contratto.

Un capitolo a parte meritano Cremaschi, Cutrone e Oristanio, attualmente in prestito ma con l’opzione di riscatto esercitabile a giugno 2026. Le situazioni dei tre giocatori sono ovviamente in divenire e la decisione di un possibile riscatto da parte del Parma dipenderà molto dalle loro prestazioni in campo, ma anche da chi siederà in panchina nella prossima stagione. Dunque un discorso da rimandare inevitabilmente al termine di questa stagione.

Scadenze contratti Parma:

2026 - Vicente Guaita, Nahuel Estevez, Milan Djuric, Hernani.

2027 - Pontus Almqvist, Tjas Begic, Adrian Bernabè, Edoardo Corvi, Enrico Delprato, Lautaro Valenti.

2028 - Adrian Benedyczak, Elia Plicco, Nicolas Trabucchi, Emanuele Valeri.

2029 - Alessandro Circati, Mandela Keita, Mathias Løvik, Abdoulaye Ndiaye, Jacob Ondrejka, Mateo Pellegrino, Zion Suzuki, Filippo Rinaldi.

2030 - Sascha Britschgi, Matija Frigan, Christian Ordoñez, Oliver Sørensen, Mariano Troilo.