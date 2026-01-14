Parma, Estevez: "Conosciamo le qualità del Napoli, serve massima concentrazione"

Nahuel Estevez è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro il Napoli. Queste le dichiarazioni del centrocampista argentino:

Come vi siete preparati per questa sfida?

“Sappiamo le loro qualità in casa loro, sappiamo che è una partita difficile anche perché ci sono stati solo due giorni per prepararli, sia per noi che per loro. Hanno tanta qualità e dobbiamo essere concentrati”.

Quest’anno qua solo due squadre hanno pareggiato e nessuna ha vinto, cosa deve fare il Parma per strappare punti?

“Speriamo di essere la prima, come ho detto è un campo difficile e loro giocano molto bene, dobbiamo esser concentrati per dare il massimo”.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.

Allenatore: Cristian Stellini

PARMA (3-5-2): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Estevez, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Ondrejka.

A disposizione: Corvi, Casentini, Benedyczak, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Delprato, Oristanio, Cremaschi, Djuric, Drobnic.

Allenatore: Carlos Cuesta