Parma, i convocati di Cuesta per la sfida con il Genoa: torna a disposizione Løvik. Out Guaita
Nel giorno di vigilia della sfida di campionato tra il Parma e il Genoa, in programma domani pomeriggio al Tardini nel lunch match delle 12:30, il tecnico dei padroni di casa Carlos Cuesta ha diramato la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte al match. Torna a disposizione il difensore Lvik, ancora out il portiere Guaita. Questa la lista completa:
Portieri: Casentini, Corvi, Rinaldi.
Difensori: Britschgi, Circati, Delprato, Løvik, Troilo, Valenti, Valeri.
Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Estévez, Keita, Ordoñez, Sørensen.
Attaccanti: Benedyczak, Cutrone, Djurić, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino.
