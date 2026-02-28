Parma, rimonta e continuità. Gazzetta di Parma: "Continua la serie positiva"
Il Parma allunga la striscia utile pareggiando 1-1 al Tardini contro il Cagliari. I gialloblù vanno sotto nel punteggio, ma trovano la reazione nella ripresa e confermano un momento positivo sul piano dei risultati.
La squadra di Cuesta dimostra compattezza e carattere dopo lo svantaggio iniziale, riuscendo a rimettere in equilibrio una gara che si era complicata dopo il gol del momentaneo vantaggio di Folorunsho, poi ripreso da Oristanio. Il pari consente al Parma di proseguire la serie positiva e di muovere ancora la classifica, in una fase della stagione in cui ogni punto pesa.
Al Tardini arriva dunque un segnale di solidità: pur senza brillare, i ducali restano agganciati al gruppo e confermano la crescita evidenziata nelle ultime settimane. Un risultato che rafforza la fiducia e dà continuità al percorso intrapreso.
