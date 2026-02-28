TMW Parma, Cuesta: "Un punto che ci fa crescere. Ora prepariamoci al meglio per Firenze"

Dopo il pareggio del 'Tardini' fra Parma e Cagliari, il tecnico dei ducali Carlos Cuesta, ha così letto la partita contro la formazione di Fabio Pisacane nel corso della conferenza stampa appena conclusa:

"Sempre cerchiamo di vincere e di trovare i tre punti. Nel secondo tempo siamo stati di più nella metà campo avversaria. Partita difficile, dovevamo essere equilibrati, girando la palla e rompendo il blocco del Cagliari. Avere la palla e fare passaggi corti per evitare le ripartenze era importante. Loro erano organizzati e compatti, noi abbiamo fatto tutto quello che era nel nostro cuore per vincere: non ci siamo riusciti, ma prendiamo un punto che ci fa crescere.

Quello che vogliamo è crescere e migliorare. Dobbiamo avere la testa sul prepararci al meglio per Firenze e fare punti. Vogliamo aumentare il nostro livello prestativo.

Dobbiamo essere pronti a giocare tutti i tipi di partita. Possiamo difendere bassi e avere momenti di transizione o manovrare di più nella trequarti avversaria. In partite che devi sbloccare contro blocchi bassi come contro Lecce e Verona stiamo riuscendo a fare di più. Vogliamo far meglio e sappiamo che c'è margine. Lavoreremo su quello senza perdere solidità ed equilibrio".