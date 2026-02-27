Parma a un punto dalla Lazio, ma Cuesta predica calma: "Non basta, serve fare molto di più"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha analizzato a Sky Sport il pareggio di questa sera col Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni: "Loro all'inizio hanno cambiato qualcosa rispetto a ciò che ci aspettavamo, giocando tanto tra le linee, poi però siamo stati più aggressivi. Nella ripresa siamo riusciti a essere più compatti, difendendo e attaccando meglio. Sapevamo però che il Cagliari è molto pericoloso in transizione, per fargli male devi mettere la palla dentro con pazienza. Non è facile, complimenti ai rossoblù. Volevamo i tre punti questa sera, ma prendiamo quello che abbiamo".

Sul quarto risultato utile consecutivo e la crescita del Parma: "Siamo cresciuti in tanti aspetti, ma sappiamo che non basta e dobbiamo fare molto di più. Domenica c'è una partita molto difficile a Firenze, noi vogliamo alzare il nostro livello e arrivare ai risultati attraverso prestazioni migliori".

Sulle palle inattive: "Ci lavoriamo, sia in attacco sia in difesa. I ragazzi sono bravissimi e provano a sfruttare le loro qualità attraverso il lavoro".

Se l'Arsenal potrà finalmente vincere la Premier: "Speriamo dai (sorride, ndr)".