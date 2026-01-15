Parma, il turnover ripaga: a Napoli un altro mattoncino per la salvezza

Ci si aspettava che per la gara di ieri mister Carlos Cuesta potesse operare qualche cambio, anche per il semplice fatto che il Parma non è abituato a giocare cinque partite in poco più di due settimane. Certamente nessuno avrebbe mai pensato al massiccio turnover che ieri sera il tecnico maiorchino ha schierato nella sfida contro il Napoli: ben sei i cambi rispetto all’ultima gara di campionato. Alla fine però il risultato ha dato ragione all’allenatore crociato: il Parma infatti è riuscito a inchiodare il Napoli sullo 0-0, non soffrendo particolari occasioni avversarie e difendendo con ordine dal primo all’ultimo minuto di gioco.

La partita di ieri è stata un’ulteriore riprova di uno dei concetti sui quali ha sempre insistito Carlos Cuesta: ossia la presenza di un’identità e di una cultura di squadra. Il Parma ieri infatti ha dimostrato come, pur cambiando gli interpreti, la linea di gioco è pressoché la stessa: una difesa attenta, compatta e ben organizzata, che concede pochissimi spazi agli avversari. Una squadra pronta a ripartire quando ne ha l’occasione, ma soprattutto matura nel capire i momenti e nel saper soffrire quando ce n’è bisogno. Ieri il Parma ha fatto questo e ha saputo resistere contro il Napoli, che non ha trovato il varco giusto per passare in vantaggio.

Grande merito va dato anche a due dei protagonisti della sfida. Innanzitutto Mariano Troilo, al quale è stato affibbiato l’ingrato compito di marcare a uomo Rasmus Hojlund. E invece proprio questa è stata forse la chiave del match: il difensore argentino infatti ha praticamente annullato l’attaccante avversario, seguendolo in tutte le zone dell’attacco e non lasciandogli margine di manovra. A questo si è unita anche la prestazione di un altro giocatore: ci riferiamo ovviamente a Filippo Rinaldi, che ha esordito come meglio non poteva in Serie A. Clean sheet, punto guadagnato e premio di MVP: il coronamento di un sogno per lui, che proviene dal settore giovanile del Parma e che adesso ha potuto esordire nel massimo campionato italiano con la maglia crociata.

Una serata importante dunque quella di ieri per il Parma, che ha portato a casa un punto importante in ottica salvezza. Con il pareggio di ieri, infatti, i crociati sono avanzati a quota 22 punti in classifica, agganciando la Cremonese e staccandosi dal gruppo di squadre a quota 19, tra cui il Genoa, prossima avversaria proprio dei gialloblu. Adesso l’attenzione è rivolta proprio verso questa partita, ma senza dubbio il Parma ha messo un mattoncino che potrà essere importante ai fini della lotta salvezza.