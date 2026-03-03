Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Marotta blinda Esposito. Milan su Kean, il Napoli perde Lobotka: le top news delle 22

Inter, Marotta blinda Esposito. Milan su Kean, il Napoli perde Lobotka: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:00Serie A
Alessio Del Lungo

L'Inter non va oltre lo 0-0 al Sinigaglia di Como nel primo tempo. Meglio la squadra di Fabregas, che calcia in porta pericolosamente con Nico Paz, nerazzurri mai pericolosi dalle parti di Butez.

Tommaso Baldanzi ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia sinistra e sarà dunque out contro la Roma. Il Genoa rinuncerà anche a Brooke Norton-Cuffy e Sebastian Otoa, ai box già dalla scorsa settimana.

Il Milan segue con attenzione Moise Kean. Non c'è ancora una vera e propria trattativa, anche perché l'attaccante è concentrato sulla Fiorentina, però c'è la clausola risolutoria da 62 milioni di euro e un Mondiale di mezzo. In Premier piace invece al Fulham. Il centravanti ha parlato così nel frattempo di Nazionale: "Andremo al Mondiale, siamo un grande gruppo. Gattuso? Non è un martello, è giusto. Dice quello che pensa veramente, questo ci dà carica e fa impazzire, è uno vero. Può darci l'impatto giusto, daremo tutto per lui".

Nuovo allarme in casa Napoli. Dopo il rientro in gruppo di Kevin De Bruyne a quattro mesi dall’infortunio, Antonio Conte deve fare i conti con un altro problema fisico: Stanislav Lobotka ha accusato un fastidio muscolare che lo mette seriamente in dubbio per la gara contro il Torino, in programma venerdì sera e valida per la 28ª giornata di Serie A.

Brutte notizie per l'Al Nassr, CR7 si è infortunato: "A Cristiano Ronaldo è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale dopo l'ultima partita contro al AlFayha. Ha iniziato il programma di riabilitazione e sarà sottoposto a valutazione giorno per giorno", ha pubblicato su X il club gialloblù.

Nell'intervista rilasciata a TMW, Gabriel Strefezza ha parlato così del suo futuro: “Io ho ancora un contratto con l’Olympiacos, ma ora sto pensando solo al Parma per fare bene queste undici partite che mancano e poi vediamo. Non lo so, vediamo cosa succederà per restare in Serie A”.

Tra i tanti argomenti trattati, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è tornato a parlare di Nico Paz a Mediaset: "È sicuramente un giocatore interessante, che ha davanti una carriera di grande prospettiva, ma mi pare che sia di proprietà del Real Madrid e con un diritto di recompra del Como. Se ne parlerà tanto in futuro. Arsenal su Esposito? Non ce l'ha chiesto, l'Inter non vuole venderlo e non è un club che fa player trading. E' un nostro tesoro cresciuto nel Settore Giovanile, della cessione eventualmente se ne riparlerà in un futuro molto lontano".

Editoriale di Raimondo De Magistris
