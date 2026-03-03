TMW Parma, Strefezza: "Mi sono trovato subito bene. Futuro? Ho un contratto con l'Olympiacos"

Gabriel Strefezza è stato tra i protagonisti della cena organizzata dal Parma Club Osio e Parma Club Melli: “Ho iniziato bene, sono contento - ha detto, come raccolto da TMW -. C’è un gruppo fantastico di giocatori forti. Sin dal primo giorno mi sono trovato bene qui al Parma. Sto ancora crescendo con i compagni e penso che da qui alla fine abbiamo grandi cose da fare e margini di crescita”.

Ieri la Fiorentina ha perso 3-0. Che partita vi aspetta a Firenze?

“Ci aspettiamo una partita contro una squadra forte in un momento delicato. Ci stiamo preparando bene”.

Ti senti il giocatore in più di questo Parma?

“Guarda, mi hanno aperto le braccia loro quindi sono arrivato in un gruppo giovane ma voglioso di fare bene. Sto aiutando la squadra facendo quello che posso”.

È raro vedere il Parma agire in prestito secco. Per l’anno prossimo ci può essere qualcosa?

“Io ho ancora un contratto con l’Olympiacos, ma ora sto pensando solo al Parma per fare bene queste undici partite che mancano e poi vediamo. Non lo so, vediamo cosa succederà per restare in Serie A”.

È un caso che da quando ci sei tu il Parma non ha più perso?

“La squadra sta lavorando bene, è merito di tutti. Siamo tutti uniti, una famiglia. Sono arrivato in un momento delicato ma la squadra sta dando il massimo”.

Adesso si gioca tu con Pellegrino, ma è possibile un attacco con Ondrejka e Oristanio?

“Quello non lo so dire, lo dice il mister. Penso che siamo tutti giocatori forti, possiamo giocare a due o a tre perché siamo tutti adatti e bravi li davanti”.

Questo ruolo di fianco a Pellegrino ti valorizza? Da seconda punta troverai gol o assist?

“Ho fatto tanti ruoli, ero abituato a giocare più esterno ma mi trovo bene a giocare anche in questa posizione. Mister Cuesta mi sta aiutando tanto, mi sto trovando bene e sono vicino alla porta. Spero che arrivino presto gol e assist, ci sto provando”.

Una vittoria o un pareggio a Firenze sarebbero un passo avanti cruciale per la salvezza:

“Dobbiamo pensare partita dopo partita, ora pensiamo alla Fiorentina e a vincere. Pensiamo sempre a vincere, poi vediamo cosa succederà”.