Parma in pressing da Mourinho: rilancio in arrivo per Schjelderup del Benfica

Novità sul fronte mercato per il Parma di Carlos Cuesta. I gialloblu si guardano intorno in cerca di rinforzi per l'attacco e uno di questi potrebbe arrivare dal Portogallo. In particolare dal Benfica di José Mourinho, dove milita l'ala sinistra norvegese Andreas Schjelderup, che in questa annata sta avendo poco spazio.

Secondo quanto riporta Sky Sport infatti il Parma continua a spingere per arrivare al giocatore ed oggi, giovedì 15 gennaio, è previsto un rilancio rispetto alla precedente offerta.

Anche in vista del prossimo Mondiale che si giocherà in estate fra Stati Uniti, Messico e Canada, l'attaccante è in cerca di maggior spazio per mettersi in mostra e nel Parma di Cuesta potrebbe trovarlo. In questa prima parta di annata l’ex Nordsjaelland è sceso in campo 11 volte nel campionato portoghese, realizzando un gol e fornendo 2 assist. Nelle scorse settimane il giocatore è stato accostato, fra le altre, anche a Roma e Juventus.