Parma, Kouda risolve il prestito con lo Spezia e passa con la stessa formula al Mantova
Parma Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo con lo Spezia Calcio per la risoluzione anticipata del prestito di Rachid Kouda, e annuncia, contestualmente con la medesima formula, che il calciatore si trasferisce al Mantova 1911 fino al termine della stagione.
"Il Club augura a Rachid di continuare a raccogliere le migliori soddisfazioni in questa nuova esperienza professionale", si legge nella nota dei ducali.
