Bari, sondaggio con il Parma per Kouda: lo Spezia non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire
Dopo l'arrivo di Andrea Cistana e quello sempre più probabile di Giuseppe Caso, il Bari non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il club biancorosso continua a scandagliare il mercato alla ricerca di rinforzi importanti per la seconda parte di stagione, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Vincenzo Vivarini.
Come riportato da RadioBari, la dirigenza pugliese avrebbe avviato i primi contatti con il Parma per Rachid Kouda, centrocampista classe 2002.
L’operazione è però tutt’altro che semplice, visto che il giocatore è attualmente in prestito allo Spezia ed i liguri, in piena lotta per la salvezza proprio come il Bari, non sembrano intenzionati a lasciar partire il giocatore.
