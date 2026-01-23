Spezia, Kouda saluta Follo e torna a Parma. Ad attenderlo un prestito al Mantova

Rachid Kouda e lo Spezia si separano. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, il centrocampista classe 2002 ha concluso anzitempo la sua seconda esperienza in maglia bianca, salutando il centro sportivo di Follo per fare rientro al Parma, club proprietario del cartellino, prima di essere girato in prestito al Mantova.

Arrivato allo Spezia nell’estate 2023 dal Picerno per circa 400 mila euro, Kouda si era imposto subito come uno dei profili più interessanti della rosa, tanto da essere ceduto al Parma già nel gennaio successivo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Nonostante la cessione, il centrocampista era rimasto in Liguria fino a fine stagione, esordendo in Serie B e conquistando anche la convocazione in Under 21.

Rientrato al Parma in estate, lo scarso impiego nelle amichevoli aveva portato a un nuovo prestito allo Spezia, fortemente voluto dal club ligure. Tuttavia, nella stagione in corso Kouda non è riuscito a compiere quel salto di qualità atteso: prestazioni altalenanti, difficoltà caratteriali e alcune espulsioni hanno finito per pesare sul suo rendimento e sul rapporto con gli allenatori, prima D’Angelo e poi Donadoni.

Il bilancio complessivo della sua avventura spezzina parla di 66 presenze, 7 gol e 6 assist, con una sola rete segnata nell’attuale campionato. Numeri che raccontano un potenziale solo in parte espresso. Ora per Kouda si apre una nuova fase al Mantova, che ha superato la concorrenza di Avellino e Virtus Entella.