Mantova, Kouda: "Sono molto carico e ho grandi stimoli. Serve il massimo per la salvezza"

“Quando mi hanno comunicato che non avrei avuto più spazio allo Spezia è arrivata la chiamata del direttore Rinaudo e ho accettato”. Il centrocampista offensivo Rachid Kouda ha parlato così del suo approdo al Mantova nel corso di questo mercato invernale: “ Sono molto carico, ho grandi stimoli e voglia di aiutare il Mantova. L'obiettivo è raggiungere la salvezza e dobbiamo dare il massimo”.

Spazio poi al suo ruolo e al suo modo di giocare: “Mi piace stare sia in mezzo e giocare come uno dei due centrocampisti per recuperare la palla sia giocare alle spalle delle punte come trequartista. In passato però ho giocato anche come mezzala e come seconda punta. - spiega Kouda come riporta Tuttomantova.it - Sono stato accolto molto bene e l'umore è buono nonostante la sconfitta col Venezia. Cercherò di dare tutto durante gli allenamenti per mettere in difficoltà il mister e farmi trovare pronto. Modesto lavora molto bene e ha un’ottima proposta di calcio, mi piace”.

Il classe 2002 prosegue poi parlando dell’ambiente: “Lo spirito del gruppo è quello giusto e penso che si possano fare cose belle. Lo stadio è molto caldo, me lo ricordo bene quando ci sono venuto con lo Spezia, non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi, il loro supporto è molto importante per tutte la durata della gara”,

Infine Kouda risponde a chi gli chiede notizie di quel Vanja Vlahovic con cui ha condiviso la prima parte di stagione allo Spezia e che sarebbe nel mirino dei virgiliani: “Se dovesse arrivare...".