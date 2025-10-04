Parma-Lecce, le formazioni ufficiali: Cutrone-Pellegrino dal 1', Camarda in panchina
La 6^ giornata di Serie A prosegue nel pomeriggio, con Parma-Lecce tra le due sfide in programma alle 15.00. Da una parte i crociati, reduci dalla loro prima vittoria in campionato per 2-1 contro il Torino - e vogliosi di dare continuità a tale risultato. Segnali di crescita anche da parte dei salentini, che nell'ultimo turno hanno pareggiato in extremis contro il Bologna.
Cuesta schiera i suoi con il 3-5-2,che può cambiare a seconda soprattutto della posizione di Bernabé. Il 10 gialloblù giostrerà in mezzo al campo, con ai lati Sorensen e Keita. Potrebbe però anche avanzare di qualche metro in corso d'opera, sostenendo più da vicino le due punte ovvero Cutrone e Pellegrino. Di Francesco risponde con il consueto 4-3-3, decidendo di lasciare in panchina Camarda (autore del definitivo 2-2 contro i rossoblù di Italiano). Sarà Stulic il centravanti dei giallorossi, in un tridente completato sulle corsie esterne da Pierotti e Sottil. Novità in difesa, con Veiga dal 1' al posto di Kouassi. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Circati; Britschgi, Sorensen, Bernabé, Keita, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco