Baraldi lancia l'idea: "Creare una Polisportiva a Parma, sul modello delle big d'Europa"

Luca Baraldi, ex direttore generale del Parma che da anni è passato ad occuparsi di basket, in un'intervista alla Gazzetta di Parma ha fatto una proposta concreta per far crescere la città emiliana sul piano sportivo: "A Parma si potrebbe creare una Polisportiva, ad esempio. Sul modello dei club più blasonati d'Europa: Real Madrid, Barcellona, lo stesso Bayern Monaco. È un'idea che mi frulla per la testa dal 2002, quando mi occupai di redigere il piano industriale del Parma Calcio: il modello seguito, allora, era quello spagnolo".

Assist a Krause? Perché no, potrebbe essere una leva strategica interessante. Quantomeno da valutare. Krause ha una passione incredibile per lo sport e il basket è una disciplina iconica nella cultura americana. Degli ingenti capitali necessari per il calcio, basterebbero giusto le briciole per finanziare altri sport e competere, in questi, ai massimi livelli".

Calcio o Basket? Beh, il calcio è il mio primo amore. Ma nel basket ho vissuto emozioni incredibili: un progetto serio e forte in prospettiva lo prenderei in considerazione. Tutti sanno quanto viscerale sia il mio legame con questa città. Qui lavorerei anche gratis...".