Cancellieri il più giovane della Lazio a realizzare una doppietta in A da Milinkovic-Savic nel 2018
TUTTO mercato WEB
La Lazio è avanti 2-1 sul Torino all'intervallo della gara dell'Olimpico. Per ora decide la doppietta di Cancellieri, la sua prima in Serie A, che fissa il risultato sul 2-1 dopo il vantaggio iniziale di Simeone.
A proposito del Cholito, con la rete di oggi la Lazio è la squadra contro la quale Simeone ha segnato più gol in A: 9 con questo, compreso l'unico 'poker' firmato dall'argentino in A, il 24 ottobre 2021, con l'Hellas Verona.
Invece, Matteo Cancellieri (23 anni 234 giorni oggi) è il più giovane calciatore della Lazio a realizzare una doppietta in Serie A da Sergej Milinkovic-Savic il 25/02/2018 (a 22 anni e 363 giorni).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women