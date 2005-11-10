Bressan: “A Napoli lotta interna nello spogliatoio. Allegri si potrebbe esonerare, ma non basta”

L'ex calciatore Mauro Bressan è intervenuto a Maracana, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole sul Napoli e sul Como:

Che si può dire della vittoria storica del Como contro il Lens? Qualcuno ha addirittura definito esagerata la voglia di continuare a segnare.

"Il Como farà una grandissima stagione, ma del resto quando hai i giocatori giusti si va avanti. Fabregas ha tantissimi meriti, perché ha scelto giocatori funzionali. Sulla partita di ieri poi penso che il discorso del fermarsi sia un'ipocrisisa, anche perché in Champions League conta tantissimo la differenza reti. Poi voglio vedere quando arrivi a a pari punti con altre sette squadre se non rimpiangi di aver segnato poco in altre sfide".

Passando al Napoli, dalle parole di Politano e dall'atteggiamento di Lucca ieri si evince che De Bruyne non è ben visto dal gruppo?

"Da quello che ho visto, ma anche da quello che ha detto Politano, si evince che ci sia della lotta interna nello spogliatoio. Non so esattamente fra chi, ma l'ambiente non è tranquillo. C'è una rabbia interna allo spogliatoio evidente" .

Per Allegri è scaduto il tempo a Napoli?

"I dati parlano da soli e sono sotto gli occhi di tutti. L'allenatore probabilmente non era l'uomo giusto per ricostruire un progetto, negli ultimi anni del resto non lo ha mai fatto. Io comunque ho vissuto gli spogliatoi e la prima cosa per andare bene è avere fiducia nell'allenatore, mentre quando si vedono queste cose qui vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ora servirebbe un tecnico in grado di ricompattare l'ambiente. Se dovesse perdere con la Lazio penserei ad un cambio in panchina, ma non basta quello. La cosa principale sarebbe un confronto fra gli elementi dello spogliatoio, ma credo che in molti non abbiano voglia di farlo".