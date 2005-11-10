Carpi, Cassani è per il momento confermato. Ma la sfida contro la Folgore sarà quasi vitale

Un pesante 5-0 subito contro il Renate, culmine di un momento non propriamente positivo, e una panchina non troppo salda: per il momento, però, Stefano Cassani rimane alla guida del Carpi, con il patron del club Claudio Lazzaretti che, stando a quanto si legge su Il Resto del Carlino, non avrebbe per adesso deciso di intervenire. Certo è che la sfida di domenica contro la Folgore Caratese, nei bassifondi della classifica del Girone A di Serie C come i biancorossi, diventerà cruciale.

A pesare - come riporta il quotidiano - sono soprattutto i numeri della fase difensiva e la fragilità che il Carpi continua a mostrare con continuità. L'inversione di rotta, però, potrebbe scacciare tutti i fantasmi.