Consiglio Direttivo Lega Serie B: al centro temi federali, bilancio e budget oltre ai diritti audiovisivi
Claudia Marrone
Come si legge in una nota ufficiale, "si è riunito ieri sera presso la sede della Lega Calcio a Milano, il Consiglio Direttivo della Lega Serie B per esaminare una serie di temi strategici relativi all'attività istituzionale, sportiva e organizzativa della Lega.
Nel corso della riunione è stato affrontato il tema federale, con la condivisione di un approccio metodologico (il medesimo utilizzato a giugno nella precedente tornata elettorale), basato sull’esame dei programmi dei candidati rispetto alle principali tematiche di interesse per il movimento calcistico, che sarà condiviso anche martedì con tutti i club nell’Assemblea prevista a Torino all’interno dell’evento “Social Football Summit”.
Si è poi passati all’esame degli aspetti di natura economico-finanziaria, con la predisposizione del Bilancio di Esercizio e relativa Relazione Annuale sull'attività della LNPB nella s.s. 2025/2026, nonché del Budget per la corrente stagione sportiva.
Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema dei diritti audiovisivi, con un confronto sulle Linee Guida per il periodo 2029-2034, oltre che all'aggiornamento delle attività delle Commissioni di lavoro della Lega, e infine alla struttura operativa della Lega, che prosegue il proprio percorso di consolidamento organizzativo, nell'ottica di fornire sempre maggiori servizi alle Associate.
La riunione ha rappresentato un significativo momento di confronto costruttivo sui principali dossier strategici per la Lega Serie B, con l'obiettivo di ottimizzare la crescita del movimento e rafforzarne il ruolo all'interno del sistema calcistico nazionale".