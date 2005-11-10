L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?

Tegola Antonio Raimondo per il Frosinone: il giocatore si è fermato per infortunio, salterà la Nazionale, il Milan e rischia addirittura di aver terminato il 2026 anzitempo. Il club allenato da Massimiliano Alvini chiaramente non vorrà accelerare i tempi per recuperare il centravanti e riferimento della squadra. Anche perché tra Daniel Birligea e Tomas Bobcek, le alternative non mancano. Ma chi giocherà?

Ne parleremo nel Podcast odierno di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Raimondo va ko: il report del Frosinone

’attaccante giallazzurro, uscito malconcio dalla sfida di ieri contro il Torino, è stato sottoposto oggi agli esami strumentali necessari per valutare l’entità dell’infortunio. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. A comunicarlo è stato direttamente il Frosinone attraverso una nota ufficiale.

Raimondo ha già iniziato la riabilitazione

Il club non ha indicato al momento i tempi necessari per il recupero dell’attaccante, che ha già iniziato il proprio percorso riabilitativo. Le sue condizioni saranno quindi valutate nelle prossime settimane in base alla risposta alle terapie e all’evoluzione dell’infortunio.

Cosa aveva detto Alvini del ko di Raimondo

“Siamo preoccupati, però non possiamo fare una diagnosi adesso. Domani farà gli esami strumentali. Speriamo che non sia nulla, anche per lui, per tutti, per il calcio italiano e per noi. Speriamo che non sia una cosa grave. Facciamo gli scongiuri”.

