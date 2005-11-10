Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Daniel Uccellieri
Si è chiusa la quinta giornata di Serie A Women, con la Roma che si conferma al comando a punteggio pieno grazie al successo sul Napoli Women. L'Inter supera nettamente la Lazio e sale al secondo posto, mentre il Como 1907 pareggia con la Ternana e il Como Women batte il Milan. Vittoria anche per la Juventus, che espugna Firenze superando 2-1 la Fiorentina. Pareggio a reti bianche tra Sassuolo e Parma.
SERIE A WOMEN - 5ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ternana Women-Como 1907 1-1
Marcatrici: 25' Bonfantini (C), 76' Strode (T).
Sassuolo-Parma 0-0
Domenica 1 novembre
Inter-Lazio 3-0
22' aut. Consolini, 35', 58' Bugeja
Roma-Napoli Women 2-1
17' Giugliano (R), 45'+2 Giordano (N), 88' Giugliano (R)
Como Women-Milan 1-0
54' Bernardi
Lunedì 2 novembre
Fiorentina-Juventus 1-2
28' Redondo (J), Sylla 56' (J), 90+1' Severini (F)
La classifica
Roma 15
Inter 13
Como 1907 11
Como Women 8
Fiorentina 7
Ternana Women 7
Milan 6
Juventus 6
Napoli Women 4
Lazio 2
Parma 2
Sassuolo 2