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Chi ha rottamato chi? Cristiano Ronaldo dice addio alla Nazionale. O forse Jorge Jesus....

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Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 17:11Calcio estero
05.11.2026 17:11Calcio estero
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CR7 saluta prima delle convocazioni di novembre, con un timing decisamente sospetto. Avrà deciso in maniera opportunistica?
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

234 presenze e 146 gol, un Europeo e una Nations League, in una nazionale che non ha vinto niente prima di lui. Cristiano Ronaldo dà l'addio alla Nazionale, forse accettando che il tempo passa per tutti. Perché purtroppo non vincerà mai un Mondiale come Lionel Messi e, per questo, ne rimarrà in scia. Al netto dei 1000 gol da raggiungere nella propria carriera.

Perché proprio ora?

La sensazione è che Jorge Jesus non lo avrebbe più richiamato. Quindi è quasi un arrendersi al tempo che passa, sì, ma soprattutto al fatto che probabilmente l'allenatore non lo avrebbe convocato. Così la domanda sorge spontanea, ma Cristiano Ronaldo aveva avuto la preconvocazione per la prossima tornata di Nazionali? Viene da pensare che non sia stato così e probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo la squalifica farsa della federazione portoghese nel corso delle scorse settimane.

Chi ha rottamato chi? È stato quindi Cristiano Ronaldo a dire basta, davvero, oppure ha preferito porre fine a una carriera mitica ben sapendo che nei prossimi due anni - e quindi mai più - non ci sarebbe stato più spazio per lui? È un interrogativo che solamente Jorge Jesus, se vorrà, potrà dipanare. Ben sapendo che una mancata risposta sarà considerata come un'ammissione della scelta di non volerlo più in rosa.

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