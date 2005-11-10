Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore

Saranno tre, su cinque, le calciatrici italiane che dal sei novembre prenderanno parte ai play off in National Women’s Super League, il massimo campionato nordamericano, dopo la chiusura della regular season che ha visto vincere lo Shield da parte del Gotham FC davanti al San Diego Wave di Barbara Bonansea e al Washington Spirit di Lucia Di Guglielmo e Sofia Cantore. Niente da fare invece per Cristiana Girelli e il suo Bay Fc e Lisa Boattin con l’Houston Dash che hanno chiuse rispettivamente al 14° e al 12° posto in classifica lontane dalle prime otto-

Il programma dei quarti di finale

Fra il sei e l’otto novembre le italiane scenderanno in campo nei quarti di finale dei play off per il titolo con un possibile derby azzurro in semifinale. Dallo stesso lato del tabellone infatti si trovano San Diego Wave, che sfiderà lo Utah Royals, e il Washington Spirit, che sfiderà il Portland Thorns. Le altre due sfide invece vedranno in programma: Kansas City Current-Angel City e Gotham-Seattle Reign.

Il programma dei quarti di finale:

San Diego Wave-Utah Royals

Kansas City Current-Angel City

Gotham-Seattle Reign

Washington Spirit-Portland Thorns

Come sono andate le italiane negli USA

La ‘veterana’ Sofia Cantore, arrivata nell’agosto 2025, andrà alla caccia di un titolo che nella passata stagione era sfumato in finale con la sconfitta contro il Gotham. In questa stagione l’attaccante azzurra ha già messo a segno sei reti, e un assist, in 30 partite risultando la seconda miglior marcatrice del club dopo la stella Trinity Rodman. Nello stesso club milita anche Lucia Di Guglielmo che ha collezionato 19 presenze quasi tutte da titolare trovando anche il suo primo gol nell’avventura nordamericana. Barbara Bonansea è invece l’ultima arrivata, visto il trasferimento formalizzato a settembre, e sta ancora adattandosi alla nuova realtà pur avendo collezionato 5 presenze, seppur per appena 50’ in campo.

Per quanto riguarda le escluse dai play off invece la terzina Lisa Boattin ha fatto registrare un gol e un paio di assist in 25 presenze di cui 15 da titolare, mentre l’attaccante Cristiana Girelli è arrivata una rete, nella sfida contro le Dash della compagna di Nazionale, in 25 presenze complessive.