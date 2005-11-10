Douvikas sarebbe una clamorosa plusvalenza. Ma scipparlo al Como sarà impossibile

Da un arrivo in sordina alla vetta della classifica marcatori della Champions League. La storia di Tasos Douvikas va di pari passo con quella del Como, se vogliamo. Perché l'attaccante greco era arrivato a riflettori spenti in un freddo giorno di fine gennaio del 2025. Cifra? 13 milioni di euro per l'acquisto del suo cartellino, dal Celta Vigo.

Un'operazione che sembrava "una fra tante". Ma che in realtà si sta dimostrando fra le più azzeccate nello straordinario mazzo del Como che sta stupendo anche in Europa dopo aver abbagliato in Serie A. Oggi Douvikas è primo nella classifica marcatori di Champions League, al giro di boa della prima fase. Davanti a mostri sacri come Haaland, Kane e Mbappe. Per 13 milioni di euro…

E ora la domanda viene spontanea. Ma quanto potrebbe mai valere, oggi, il cartellino di Douvikas? Tanto, tantissimo sicuramente. Considerando le cifre che girano fra gli attaccanti oggi, sopra i 50 milioni di euro. Ma forse stiamo bassi. Moise Kean, suo compagno di reparto, poche settimane fa è stato valutato 40 milioni di euro. Capite l'accostamento? Un ragionamento che ad ogni modo lascia il tempo che trova, dal momento in cui il greco è vicino alla considerazione di Nico Paz. Un intoccabile, un giocatore su cui costruire il presente ed il futuro. Un calciatore perfetto per l'idea di gioco e la filosofia sportiva di Cesc Fabregas. Un giocatore che, nemmeno davanti ad offerte irrinunciabili, sarà lasciato andare dal Como. Con una fiducia ribadita dal recentissimo rinnovo di contratto fino al 2031.