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Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Portogallo le avversarie

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 13:50Calcio femminile
03.11.2026 13:50Calcio femminile
Fonti preferite
Evitate Spagna, Francia e Germania nella prima fascia e la Svezia in terza. La sfida contro le scandinave sta diventando un classico per le Azzurre
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

È andato in scena quest’oggi a Nyon il sorteggio dei gironi della Women’s Nations League che prenderà il via a fine febbraio. L’Italia può sorridere avendo evitato diverse insidie come le campionesse in carica della Spagna oltre a Francia e Germania nella prima fascia e soprattutto lo spauracchio Svezia che era inserita in terza fascia. Le avversarie della squadra di Andrea Soncin, che occupano attualmente il 14° posto nel Ranking FIFA, saranno dunque una ormai solita Danimarca (10°), l’Islanda (16°) e il Portogallo (24°).

Negli altri gironi spicca l'A4 dove oltre alla Germania trovano spazio anche Paesi Bassi e Svezia in una lotta che si preannuncia molto serrata per il primo posto con la Scozia che appare il classico 'vaso di coccio' fra quelli di ferro. Per la Spagna invece le rivali rispondono ai nomi di Norvegia, Irlanda e Svizzera (forse la più temibile della quarta fascia), mentre la Francia, oltre ad Austria e Galles, se la vedrà con le bi-campionesse d'Europa dell'Inghilterra.

I gironi della Lega A di Nations League

Gruppo A1: Spagna, Norvegia, Irlanda, Svizzera
Gruppo A2: Francia, Inghilterra, Austria, Galles
Gruppo A3: Danimarca, Italia, Islanda, Portogallo
Gruppo A4: Germania, Paesi Bassi, Svezia, Scozia

Il regolamento della Lega A

Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna avversaria del proprio girone. Le prime due classificate rimarranno in Lega A per le qualificazioni alla quindicesima edizione del torneo continentale; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B). Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B.

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A - che come la Lega B sarà composta da 16 squadre, mentre la Lega C da 22 (una in più rispetto al passato per l’ingresso di San Marino) - si qualificheranno per le semifinali, che come la finalissima e la finale per il terzo posto saranno organizzate con gare d'andata e ritorno.

IL CALENDARIO

Fase a gironi
Giornate 1 e 2: tra il 23 febbraio e il 6 marzo 2027
Giornate 3 e 4: tra il 13 e il 24 aprile 2027
Giornate 5 e 6: tra il 7 e il 15 giugno 2027
Finals
Semifinali (andata/ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027
Finale primo/terzo posto (andata/ritorno): tra il 23 novembre e il 4 dicembre 2027
Spareggi promozione/retrocessione
Partite (andata/ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027

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