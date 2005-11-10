14 milioni di euro per il capocannoniere della Champions League. Il miglior colpo dell'ultima estate per soli 6 milioni. Spendere non basta: le incredibili intuizioni del Como sul mercato

Anastasios Douvikas da Atene ha segnato contro il Lipsia, contro il Feyenoord, contro il Manchester United e lo ha rifatto, tre volte, pure contro il Lens. Adesso mette nel mirino Alessandro Del Piero che fece cinque reti consecutive in cinque gare di fila nei primi mesi con la Juventus. Nessun paragone, nessun s'indigni, ma Tasos è una delle tantissime lezioni del Como sul calciomercato. A tutte, che siano le ricchissime di Premier League, le snob di Spagna, le nobili talvolta cadude o decadute d'Italia. Douvikas è stato preso dal Celta Vigo, uno che faceva il titolare ma neanche sempre, era pure in panchina. Sedotto e abbandonato in Spagna, dopo esser stato magistrale pichichi in Olanda ma all'Utrecht. E che dire di Luis Milla: ogni innamorato del pallone, che mastichi tattica e sappia guardare oltre al gol spettacolare o al doppio passo, sa che uno così è un Sacro Graal per un allenatore. Ha trentadue anni e prima d'adesso era stato scartato dalle giovanili dell'Atletico Madrid e del Rayo, aveva girovagato nella provincia spagnola tra Alcorcon, Guijuelo, Fuenlabrada, Tenerife, Granada e Getafe. Con Cesc Fabregas è diventato un giocatore totale, mondiale.

Presente e futuro di Fabregas

La partita vinta, stravinta, dominata, conquistata ieri in Champions contro il Lens, è stata l'ennesimo manifesto ma mica quello definitivo. Il Como è un capolavoro in evoluzione e in rivoluzione d'idee. In un pallone dove sul mercato fin troppi gravitano attorno alle zone sicure, alle scialuppe di salvataggio, ecco che i lariani osano. Beninteso: lo fanno in una piazza dove non c'è pressione, dove tutto è gloria recente conquistata e allora anche il giovane riesce a performare meglio e con meno angoscia. Però Mirwan Suwarso e Charlie Ludi hanno saputo capire ogni pregio della propria realtà e sublimarla, sfruttando il loro algoritmo nativo del quale già parlavamo in passato. Scegliendo l'allenatore giusto, che sarà uno dei più forti al mondo come Cesc Fabregas, sul quale al momento abbiamo una sola domanda: perché dovrebbe andar via? Perché dovrebbe ascoltare altre sirene? Per andare in progetti senza direzione, senza cognizione di causa, che spendono e spandono e son fatti di troppe teste e zero raziocinio? Il Como è, alla prima volta in Champions, tra le prime otto. Tra le migliori del Mondo. E chissà che potrebbe accadere da qui a due anni...

Intuizioni geniali

Il Milan ha pagato 37,9 milioni Christopher Nkunku, il Como ne ha spesi 18 per Milan Baturina. L'Inter ne ha spesi 22,8 per Luis Henrique, il Como 6 per Alex Valle. La Juventus ha pagato 83 milioni per Lois Openda e Randal Kolo Muani, il Como 66 per Nico Paz. La Roma 23,5 milioni di euro per Neil El Aynaoui, il Como 750mila euro per Lucas da Cunha. 20 milioni al Girona dal Napoli per Miguel Gutierrez, 3,5 all'Herta Berlino del Como per Marc-Oliver Kempf. Potremmo andar avanti a lungo, pensiamo a quali colpi il Como non ha azzeccato negli ultimi anni. Alvaro Morata, dite? Sentite cosa dicono i giocatori dello spogliatoio, di lui. "Abbiamo pianto, quando è andato via". C'è stato anche questo, non solo i gol (mancati), nell'era di Alvaro. Non sembri normale quel che ha fatto ieri la formazione di Fabregas. E' un capolavoro destinato a restare, e poco importa se il Lens ha abbandonato la barca al largo dopo un tempo di gara. Abbiamo una grande squadra europea. Occhio...