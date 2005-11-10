Treviso, Botter entusiasta dell’avvio di campionato: "Mai avuto dubbi sulla costruzione della squadra"

Squadra neo promossa, e ora sesta in classifica con 19 punti raccolti in 12 giornate: il bilancio del Treviso, quando si è ormai scavallata la metà del girone di andata, è decisamente positivo, e può lasciar serena la squadra guidata da Edoardo Gorini.

I complimenti arrivano anche dal presidente Alessandro Botter, che dalle colonne de Il Gazzettino-Treviso, ha così parlato: "Onestamente mi aspettavo un inizio di stagione di questo tipo. In fase di mercato, con il nostro direttore sportivo, abbiamo visto ogni singolo giocatore che è stato preso, analizzandone tutti gli aspetti. Potevamo pensare a un inizio un po’ più lento, e un successivo miglioramento con il procedere delle partite. Ma non abbiamo mai avuto alcun dubbio su come fosse stata costruita la squadra".

Elogi quindi anche al Direttore Sportivo Pierfracesco Strano che, come già abbiamo raccontato nei giorni scorsi, alla sua prima da Ds "in solitaria" sta ottimamente figurando.