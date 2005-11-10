Coppola-Picerno, avanti insieme! L'attaccante prolunga con il club fino al 2029

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Coppola-Picerno, avanti insieme! L'attaccante prolunga con il club fino al 2029Ufficiale
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Claudia Marrone
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Oggi alle 14:33Serie C
autore Claudia Marrone
05.11.2026 14:33Serie C
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© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Picerno "comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore Giuseppe Coppola fino al 30 giugno 2029.
Il rinnovo rappresenta un ulteriore segnale della volontà della società di investire sui giovani e valorizzare i profili di prospettiva. La scelta di proseguire il percorso con Giuseppe conferma la fiducia nelle sue qualità e nei suoi margini di crescita.
L’AZ Picerno esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto e augura a Giuseppe un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia rossoblù".
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