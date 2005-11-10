Passi avanti per la cessione del Bari? Il club invia al comitato di garanzia nuovi documenti

Nuovi passi avanti per la cessione del Bari? A ora è difficile diro, ma la certezza è che prosegue a ritmo spedito il lavoro del comitato di garanzia istituito dal sindaco Vito Leccese, con l'intento di approfondire la situazione del club e il percorso relativo alla possibile cessione dello stesso.

Stando a quanto riferisce il sito labaricalcio.it, la società ha trasmesso al comitato una nuova documentazione a integrazione delle carte già inviate - e che riguardavano lo stato patrimoniale del Bari -, con la stessa che sarà poi esaminata da suddetto comunicato nel corso delle prossime riunioni; un primo incontro c'è stato ieri sera, ma l'organismo nominato dal sindaco si riunirà nuovamente la prossima settimana per fare il nuovo punto della situazione. Da precisare, comunque, che la valutazione non sarà necessariamente una stima definitiva del valore del club.

A ogni modo sono attesi aggiornamenti.