Gasperini vuole rinforzi a gennaio: tre acquisti, con il solito esterno di piede invertito

Come l'anno scorso, Gian Piero Gasperini ha un tormentone per il gennaio successivo. Un anno fa era l'attaccante, riuscendo a trovare poi in Donyell Malen il centravanti perfetto, capace di spostare gli equilibri come pochi altri hanno fatto all'arrivo in Serie A, ma anche dopo. La speranza è quella di prendere almeno un giocatore simile.

L'esterno a piede invertito

Al netto delle discrete prestazioni di Rodrigo Mora, protagonista anche all'Old Trafford - almeno finché non è finita la benzina - servirà un esterno sinistro con il piede invertito, anche per dare cambi e brillantezza alla fase offensiva. I nomi in estate sono stati diversi, mentre per gennaio potrebbero anche esserci qualche possibilità in prestito e non per forza con un titolo definitivo. Questo anche per dare sollievo alle casse, ma la scelta dovrà essere - almeno sulla carta - di ottimo livello.

Gli altri due

Poi l'idea di Gasperini è quella di avere altri due giocatori che possano essere delle buone riserve. Un quinto di centrocampo per dare ricambio ai titolari, magari a sinistra dove Wesley e Rensch sono adattati - pur facendo bene - più un mediano che possa dare un'altra alternativa ai titolari. La coperta è attualmente corta anche per gli infortuni, ma con i tanti impegni e la speranza di avere arrivare in fondo alle competizioni c'è l'idea di non lasciare nulla al caso.