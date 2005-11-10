Palermo, D'Angelo: "Non dobbiamo far giocare l'Ascoli. Inzaghi? Sarà con noi"

Assente Pippo Inzaghi a causa di una tonsillite che gli ha impedito di guidare l'allenamento di ieri, in conferenza stampa a Palermo in vista della sfida contro l'Ascoli di domani sera è intervenuto il suo vice Maurizio D'Angelo che ha voluto tranquillizzare la piazza sulle condizioni del tecnico: "Inzaghi ha una voglia matta di stare con noi. Lo troveremo in ritiro, ha voluto stare fuori dal gruppo squadra per non aggravare la situazione. - spiega D'Angelo concentrandosi poi sugli assenti - A destra, in assenza di Pierozzi, come alternative a Cassandro abbiamo Peda e anche Gyasi, abbiamo le nostre scelte da fare".

Sull'Ascoli

Spazio poi all'Ascoli avversario di turno: "Affronteremo una delle squadre che propone uno dei migliori giochi in Serie B, ha entusiasmo e una buona difesa, inoltre gestisce tanto la palla. - prosegue il vice allenatore come riporta Stadionews.it - I ragazzi lo sanno, dobbiamo cercare di invertire questa situazione, creando più pericoli possibile, conosciamo la nostra forza. Non dobbiamo fare giocare l’Ascoli, serve aggressività e abbiamo le qualità per vincere i duelli.

Sulla formazione da schierare

"Per quanto riguarda la formazione abbiamo ancora la rifinitura da fare e cercheremo di capire chi ha recuperato e chi no, ma abbiamo dimostrato che sappiamo reagire agli incidenti di percorso. La Serie B è un campionato lungo e dobbiamo essere bravi a superare le difficoltà. - prosegue D'Angelo parlando di Pohjanpalo - La squadra sta apprezzando il suo lavoro, si sta sacrificando per la squadra e ne stanno beneficiando Johnsen e Vavassori, ma abbiamo bisogno del nostro Pohjanpalo. I ragazzi hanno piena fiducia in lui".