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Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?

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Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 10:00Podcast TMW
04.11.2026 10:00Podcast TMW
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Prima rinato, dopo la vittoria roboante contro il Monza. Poi, dopo la sconfitta contro la Juventus, di nuovo nel baratro. Tanto che adesso per Massimiliano Allegri c'è chi parla anche di due gare decisive: Porto e Lazio decideranno il futuro del tecnico di Livorno sulla panchina del Napoli?

Proviamo a capirlo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Il parere dell'agente Mario Giuffredi

Sul momento del Napoli, ha parlato Mario Giuffredi, agente di molti calciatori di rilievo in Serie A e anche nella rosa azzurra. "Se l’arbitro fa le cose nel modo giusto, Lucumi doveva essere espulso. Invece si dà il secondo giallo a Marianucci. Avrei da dire sull’arbitraggio. Poi c'è il fallo di Koopmeiners, per me era da rosso diretto, va visto dove mette il piede. Allegri non ha responsabilità, sta facendo quello che può fare. Sul mercato il Napoli ha fatto quello che poteva fare. Non poteva fare altro perché non si possono portare i club al fallimento. Allegri ha accettato una situazione pur sapendo che non poteva fare mercato e rinforzare la squadra. Poi ha una sfilza di infortuni. È troppo facile giudicare quando ci sono gli infortunati. Stava andando al Real Madrid, è andato in finale di Champions League. Ci vuole rispetto per Allegri in un periodo di emergenza".

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