5 novembre 2008, il Real Madrid ospita la Juventus. E Del Piero si prende una standing ovation

Il 5 novembre del 2008, a Madrid, c'è la Champions League. Fase a gironi con il Real che ospita la Juventus alla prima partecipazione dopo quello che è stato Calciopoli. E fa abbastanza bene, perché prima della sfida al Bernabeu ha raccolto sette punti in tre partite, tre dei quali proprio contro i Blancos nell'andata di qualche settimana prima.

Doppietta e applausi a scena aperta

Al diciassettesimo è già vantaggio Juventus, con Marchionni che ruba un pallone e poi serve Del Piero che di sinistro infila Casillas per lo zero a uno. Tante poi le occasioni per i padroni di casa con Sergio Ramos, van Nisterlooy, Raul e Diarra, autore di un errore clamoroso. Nella seconda frazione Raul chiede un rigore, ma è ancora Del Piero a giustiziare Casillas su punizione alla metà del secondo tempo, anche grazie a una barriera non posizionata nel migliore dei modi. Al novantaduesimo Ranieri decide di sostituire il capitano, con il Bernabeu che lo applaude a scena aperta.

Real Madrid-Juventus 0-2

Marcatori: 17' e 67' Del Piero (J)

Real Madrid (4-3-3)

Casillas; Sergio Ramos, F.Cannavaro, Heinze (81’ Saviola), Marcelo; Snejider (64’ Higuain), L.Diarra, Guti; Raúl González, van Nistelrooy (81’ van der Vaart), Drenthe.

Allenatore: Bernd Schuster

Juventus (4-4-2)

Manninger; Mellberg, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Marchionni, M.Sissoko, Tiago Mendes, Nedved; Del Piero (90+2 De Ceglie), Amauri (83’ Iaquinta).

Allenatore: Claudio Ranieri