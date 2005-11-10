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Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 16:19Calcio femminile
03.11.2026 16:19Calcio femminile
Fonti preferite
Il ct azzurro commenta il sorteggio della prossima Women's Nations League: nel gruppo anche l'Islanda. Si parte a fine febbraio
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno Danimarca, Islanda e Galles le avversarie dell’Italia nella prossima Women’s Nations League che prenderà il via a febbraio del 2027. Un girone di vecchie conoscenze, come le scandinave e le britanniche, che può far sognare in grande la squadra di Andrea Soncin che prima però deve pensare a conquistare un posto al Mondiale della prossima estate nello spareggio di inizio dicembre con la Finlandia.

Il ct azzurro, dalle colonne della FIGC, ricorda proprio questo appuntamento prima di commentare il sorteggio avvenuto oggi: “Sapere contro chi giocheremo è eccitante e stimolante. L’adrenalina di questo sorteggio ci avvicina ancora di più al nostro primo grande obiettivo: conquistare il Brasile con intensità, solidità e consistenza per poi guardare a Los Angeles e poter vivere un’altra esperienza unica come le Olimpiadi. - prosegue Soncin - Conosciamo molto bene la Danimarca, così come il Galles, mentre sarà la mia prima volta contro l’Islanda. Tutte le partite saranno intense e difficili perché il livello si è alzato notevolmente, affronteremo squadre di talento ma siamo pronte e consapevoli delle nostre qualità. Cercheremo di vincere tutte le gare, come facciamo da tre anni a questa parte”.

I gironi della Lega A di Nations League

Gruppo A1: Spagna, Norvegia, Irlanda, Svizzera
Gruppo A2: Francia, Inghilterra, Austria, Portogallo
Gruppo A3: Danimarca, Italia, Islanda, Galles
Gruppo A4: Germania, Paesi Bassi, Svezia, Scozia

Il regolamento della Lega A

Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna avversaria del proprio girone. Le prime due classificate rimarranno in Lega A per le qualificazioni alla quindicesima edizione del torneo continentale; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B). Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B.

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A - che come la Lega B sarà composta da 16 squadre, mentre la Lega C da 22 (una in più rispetto al passato per l’ingresso di San Marino) - si qualificheranno per le semifinali, che come la finalissima e la finale per il terzo posto saranno organizzate con gare d'andata e ritorno.

IL CALENDARIO

Fase a gironi
Giornate 1 e 2: tra il 23 febbraio e il 6 marzo 2027
Giornate 3 e 4: tra il 13 e il 24 aprile 2027
Giornate 5 e 6: tra il 7 e il 15 giugno 2027
Finals
Semifinali (andata/ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027
Finale primo/terzo posto (andata/ritorno): tra il 23 novembre e il 4 dicembre 2027
Spareggi promozione/retrocessione
Partite (andata/ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027

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