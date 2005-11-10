Napoli in crisi, sicuri che gli infortuni siano una scusa? 131 in tre anni, forse sono il problema

Gli infortuni sono una scusa? Fino a un certo punto. Perché il Napoli sta vivendo un'altra stagione complicata sul piano fisico, ma il problema non nasce certo con Massimiliano Allegri. Anzi, basta allargare lo sguardo alle ultime tre annate per trovare numeri significativi. Nella stagione 2023/24, il Napoli registrò 50 infortuni, il dato più alto della Serie A insieme al Milan. Nel 2024/25, l'anno dello scudetto di Antonio Conte, gli episodi scesero a 36, complici anche gli impegni ridotti per l'assenza dalle competizioni europee. Nel 2025/26, invece, il conto è tornato a salire: 45 infortuni. Il totale fa 131 infortuni nelle tre stagioni precedenti. Un numero al quale si aggiungono gli stop dell'annata attualmente in corso.

Da Conte ad Allegri, gli infortuni continuano: sono un'attenuante o un'aggravante?

Con Allegri la situazione non sembra essersi risolta. Lo stesso Max, dopo il Porto, ha parlato di una rosa con il fiatone. E nelle ultime settimane l'elenco si è ulteriormente allungato, complicando le scelte dell'allenatore. Che gli infortuni siano una delle ragioni del rendimento deludente degli azzurri è difficile da contestare. Ma proprio perché il problema si ripresenta con una simile frequenza, sarebbe riduttivo considerarlo soltanto una giustificazione per i risultati.

Le domande riguardano inevitabilmente anche la società. Quanto pesano le condizioni fisiche pregresse dei calciatori acquistati? Quanto incidono la gestione dei carichi di lavoro, i tempi di recupero e le ricadute? E quanto è stata costruita una rosa capace di sopportare l'indisponibilità prolungata di alcuni titolari? Non ci sono elementi per attribuire responsabilità specifiche allo staff medico o ai preparatori, né per ricondurre tutti gli stop a un'unica causa. Resta però una questione che il Napoli di Aurelio De Laurentiis deve affrontare. Gli infortuni non assolvono Allegri dagli errori e non spiegano da soli le difficoltà tecniche della squadra. Ma dopo tre stagioni così, forse, prima ancora di considerarli una scusa, bisognerebbe iniziare a considerarli uno dei problemi da risolvere.