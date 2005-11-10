Bucchi: "Tante insidie a Castellammare, voglio vedere un Arezzo coraggioso"

“Affrontiamo una squadra che ha fatto un buon percorso sul campo, con buoni risultati, che ha qualità, è centrata nella categoria con un ambiente caldo e un terreno sintetico che non conosciamo. Dovremo adattarci velocemente alle condizioni ambientali”. Il tecnico dell’Arezzo Cristian Bucchi ha parlato così in conferenza stampa in vista della trasferta di sabato contro la Juve Stabia: “Servirà intelligenza, lo stesso spirito dimostrato contro l’Ascoli e un po' più di qualità. Poi durante la pausa faremo un altro mini bilancio”.

Sugli indisponibili e la formazione

Bucchi poi si sofferma sugli indisponibili: “Chierico ha una brutta ferita alla gamba, fino a ieri non correva. Vedremo nelle prossime 48 ore come evolverà la situazione. Gilli è con la squadra ma dobbiamo verificare la sua tenuta. Viviani non ci sarà, tornerà dopo la sosta. - prosegue ancora il tecnico come riporta Amarantomagazine - La formazione devo ancora sceglierla, a inizio stagione c’era un blocco di giocatori che conosceva i nostri meccanismi in modo più approfondito e ho puntato su di loro, ora invece ci sono ballottaggi più aperti rispetto a prima e questo vale anche per sabato”.

Sulla crescita della squadra

Il tecnico amaranto poi si sofferma sulla crescita della squadra: “Per noi è importante fare punti oggi come a marzo quando saranno ancora più pesanti. Dovremo arrivarci con una maturità che oggi è ancora in via di definizione anche se stiamo migliorando e facendo il percorso prefissato. - conclude Bucchi – A Castellammare mi aspetto un Arezzo coraggioso e con la voglia di fare una grande partita. Dovremo lottare, sacrificarci e anche puntare sulle nostre qualità migliori”.