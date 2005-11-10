Serie B, 11ª giornata: Ascoli-Palermo visibile in modalità free su DAZN
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Luca Bargellini
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Oggi alle 16:34Serie B
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05.11.2026 16:34Serie B
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Come per ogni turno di campionato di Serie B, DAZN trasmetterà gratis e senza bisogno di registrazione una gara del torneo: per l'11ª giornata, che prenderà il via domani per concludersi poi domenica, la scelta è ricaduta su Ascoli-Palermo, che si giocherà domani sera con fischio di inizio fissato alle ore 20:30.
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